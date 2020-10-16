FENDI＊ スタッズベルト 二つ折り財布　レディース　黒×グレー

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BUYMAで購入しました。2年間使いましたが、全体的に状態は良いと思います。開くとグレーのバイカラーなところが可愛いです♡スタッズのところは使用に伴う禿げや小傷が多少ございます。箱や保存袋、カードなどの付属物は紛失したためつきません。最後の画像は私が購入したBUYMAページです。【カラー】F0E6E/ブラック×グレーベージュ 【サイズ】約 タテ9.5×ヨコ11×マチ2cm開閉：スナップベルトボタン内側：札入れ×1、オープンポケット×2、カードポケット×6外側：L字ジップ式小銭入れ×1【素材】レザー【コメント】・滑らかで上質なレザーを使用したスモールサイズの二つ折り財布。スナップベルトボタンのプレキシガラススタッズがポイント。コンパクトで中身が整理しやすい構造。収納が充実した機能的なデザインで使い勝手も抜群です。財布形/開け口···二つ折りカラー···ブラック#ハイブランド #フェンディ #レディース