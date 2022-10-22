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美品 マイケルコース トート ハンド ショルダーバッグ 黒 ナイロン 革
商品番号 P87862571413
商品名

美品 マイケルコース トート ハンド ショルダーバッグ 黒 ナイロン 革
ブランド名 マイケルコース
特別価格 税込 3,132 円
在庫状況 あり

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商品詳細

MICHAELKORSトートバッグ　ほぼ使用していないので美品ですが中古品自宅保管にご理解いただける方のみよろしくお願いいたします(^ー^)素材···ナイロン革柄・デザイン···無地　カラー···ブラック×茶○仕様外側：オープンポケット×1内側：仕切り兼ファスナーポケット×1　　　ファスナーポケット×オープンポケット★サイズ（約）タテ　約23cmヨコ　約32cm厚さ　約14.5cm（底）持ち手高さ調節可能コンパクトに発送予定ですのでご了承ください。#MICHAELKORS#トートバッグ#黒バック#マイケルコース#通勤バック#オフィスバック#ナイロンバック
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