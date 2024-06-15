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HAYNI. ヘイニ　Baby Loche ショルダーバッグ(Black)
商品番号 G69488389988
商品名

HAYNI. ヘイニ　Baby Loche ショルダーバッグ(Black)
ブランド名 ヘイニ
特別価格 税込 5,334 円
在庫状況 あり

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商品詳細

HAYNI.ヘイニ　BabyLoche　　2wayショルダーバッグBlack(ゴールド金具)中々使用する機会がないので出品致します。新品・未使用・タグ付き・保存袋付き　　　　　　　　　　　　　　　　※2枚目と4〜7枚目の画像は商品イメージの色違いになります。出品カラーは「Black(ゴールド金具)」です。【特徴】内装：オープンポケット×1ファスナーポケット×1正面・背面ファスナーポケット各×1定価:13400円【カラー】Black(ゴールド金具)【素材】本体：牛革　　　内装：ポリエステル　　　ショルダー：牛革　　　付属：牛革【種類】ミニショルダーバッグZARAH\u0026MユニクロUNIQLOGUmoussyellaforever21FOREVER21snidelDONOBANGRLAZULbymoussyMIXXMIXしまむらSLYna.etodayfuldholicfifthINGNIdazzlingogosingstylenandatomorrowlandWEGOconverseMAJESTICLEGONCharmantsacMilaOwenKOBELETTUCEHIANDUNITEDARROWSADAMETROPECHIEKO+maisondedolce
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