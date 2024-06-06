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- 【STメープルネック】☆高品質☆未使用☆木地上り☆0.7㎏☆ローズ指板☆N‐31
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商品詳細
■高品質■未使用■STメープルネックローズ指板■STネック材木地上り☆自作や改造にうってつけ☆☆重量0.7ｋｇ☆☆珍しい羽子板なのでオリジナルヘッド形状に出来ます☆整理番号NT-OKT-N-31
http://narcologia.ru/goods/appendectomy257153.html
http://narcologia.ru/goods/enquire782489.html
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