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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。◆アンテプリマ ワイヤーバッグ◆ブルー BLU 青◆ニュースタンダードこちら数年前に購入したもので、ネイビーに近いミッドナイトブルーがとても素敵なお色です！サフィアブルーやシャンパンブルーではなく、深い青です(◍•ᴗ•◍)人気のお色です！とても上品なお色で、派手すぎず地味すぎず、どんなお召し物にも合わせやすいと思います。ファスナーつきですので、安心です。チェーンはブラックチェーンです。とてもキレイな状態かと思いますが、一般家庭での保管品ですので、ご理解いただける方にお譲りしたいと思います。ルッケットクラッチバッグポーチネイビー紺
http://narcologia.ru/goods/peroration390915.html
http://narcologia.ru/goods/perforce399065.html
http://narcologia.ru/goods/subtropical22901.html
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アンテプリマ☆ブルー チェーンショルダーバッグ ...
ANTEPRIMA アンテプリマ 刺繍 フラワーモチーフ チェーン レディース ショルダーバッグ ブルー系 【中古AB/使用感小】 20412815
【中古】美品 アンテプリマ 2WAYハンドバッグ ワイヤーバッグ チェーン ショルダー ブルー エレガント パーティーシーン 普段使い レディース 女性 ポーチ付き ANTEPRIMA hand bag wirebag
ルッケット II /スモール/ブルーグレーシルバー
スタンダード ミニアトゥーラ/シャンパンブルー
ルッケット ミニアトゥーラ/シャンパンブルー
アンテプリマ 廃盤品 ワイヤー サファイア ブルー 青 バッグ カテナ ...
ルッケット II /フラットポーチ/ブルーグレーシルバー
【中古】美品 アンテプリマ 2WAYハンドバッグ ワイヤーバッグ チェーン ショルダー ブルー エレガント パーティーシーン 普段使い レディース 女性 ポーチ付き ANTEPRIMA hand bag wirebag | フリマアプリ ラクマ
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