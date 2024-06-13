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アンテプリマ★ブルー チェーンショルダーバッグ
商品番号 O47498558438
商品名

アンテプリマ★ブルー チェーンショルダーバッグ
ブランド名 アンテプリマワイヤーバッグ
特別価格 税込 5,290 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。◆アンテプリマ　ワイヤーバッグ◆ブルー　BLU　青◆ニュースタンダードこちら数年前に購入したもので、ネイビーに近いミッドナイトブルーがとても素敵なお色です！サフィアブルーやシャンパンブルーではなく、深い青です(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)人気のお色です！とても上品なお色で、派手すぎず地味すぎず、どんなお召し物にも合わせやすいと思います。ファスナーつきですので、安心です。チェーンはブラックチェーンです。とてもキレイな状態かと思いますが、一般家庭での保管品ですので、ご理解いただける方にお譲りしたいと思います。ルッケットクラッチバッグポーチネイビー紺
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