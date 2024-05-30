HERMES エルメス プチカレ

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商品詳細
馬具の金具や紋章をモチーフにしたプチカレ。どの部分が出ても綺麗なデザインです。使用する機会はありませんでしたが、ホワイトカラーとエルメスモチーフのノーブルな雰囲気に一目惚れし、大切にしていたものなので、気に入ってくださる方へ。カラー...ホワイト人気モデル/スカーフ...HERMESカレ(正方形)箱は処分してしまいありませんが百貨店で購入しました正規品です#他のファッションBourgはこちら
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