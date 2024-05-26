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EPOCA エポカ　ノーカラー　コート　ワンピース　　ブラック　40 Aライン
商品番号 S49425677887
商品名

EPOCA エポカ　ノーカラー　コート　ワンピース　　ブラック　40 Aライン
ブランド名 エポカ
特別価格 税込 2,730 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます○アイテムエポカ　定番ノーカラーコート/ワンピース○カラーブラック○サイズ表記40肩幅/38cm身幅/42cm着丈/82cm袖丈/50cm平置き実寸。　素人採寸のため誤差はご容赦ください。○素材ポリエステル100%○コンディション目立った傷汚れなくまだまだ長く着用頂けますブラック色のフォーマルデザインの1品ですコートとしてワンピースとしても活用できます○折りたたんでの発送となります保管時、発送時のシワ等はご了承下さい
http://narcologia.ru/goods/update205295.html
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http://narcologia.ru/goods/composite214554.html
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