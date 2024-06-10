アインソフ　キャンバストートバッグ

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アインソフの帆布トートバッグです。定価は、2万円くらいだったと記憶しています。数回使用しましたが、使わないまま長く自宅保管していた中古品です。長期保管していたため型崩れがあります。キズの様に見えるのはその革に由来するもので、購入時からあるものです。ご理解頂いた上、ご購入よろしくお願い致します。部屋の整理を急ぐために、安く出品します。来月になったら値上げしますので、お早めにご検討ください。