Panasonic Wおしどり炊き 一升だき

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パナソニックスチーム\u0026可変圧力IHジャー炊飯器SR-CVSX180動作確認は、白米炊飯（タイマー）、スチーム再加熱、保温2020年 最上位機種品番：SR-CVSX180（ブラック）圧力センサー活用で強火時間がアップした「Ｗおどり炊き」大きくて見やすい。直観的に使いやすい「タッチパネル液晶」新制御の前炊きで味が染み込みやすく「炊込みごはん」コース操作しやすい「タッチキー」と鋳物調マット仕上げのデザインを採用使いやすさとデザイン性を備えたシンプルデザインスペック容量：1.8L1～10合(1升)内釜：ダイヤモンド竃(かまど)釜質量：約9.0kg幅×奥行×高さ29.8×39.1×27.0cmふたを開けた高さ53.1cm圧力IH炊飯器内釜の厚さ2.5mmお手入れ機能内ふた丸洗いクリーニング機能保温時間スチーム保温：24時間その他機能タッチパネル炊飯機能食感炊き○銘柄炊き○早炊き○スチーム炊き ○エコ炊き○炊飯メニュー炊き込みごはんおこわおかゆおこげ炊飯材料無洗米玄米雑穀米麦ごはん様相については、写真でご確認ください使用頻度、１ヶ月