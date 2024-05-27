新品40Khzキャビテーション 光 美顔器 ラジオ波 多極RF ボディ 業務用

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商品詳細
【業務用.家庭用キャビテーション40khz】エステ、セルフエステに通わなくても自宅で手軽に！ラジオ波(三極:顔用 四極:体用)5Mhz★キャビテーションセット☆キャビテーションヘッド（40KHz）☆４極（マルチポーラ）ラジオ波ヘッド☆３極（トライポーラ）ラジオ波ヘッド☆負圧吸引ヘッド☆ヘッドスタンド使用の際は、必ずジェルをお使い下さい！★定価約65000円★動作確認の為に箱から出しています。★保証なし★海外製品のため神経質な方はご遠慮ください★返品ご遠慮くださいませ。#キャビテーション#ラジオ波#痩身#エステ#ボディケア#フェイスケア#リフトアップ#引き締め#ダイエット#エステマシン#ヤーマン#おうちエステ#美容器具#業務用#家庭用#おうちdeエステ
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