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[遥さま専用] ケノン v8.5 脱毛器 ke-non
商品番号 I24046989103
商品名

[遥さま専用] ケノン v8.5 脱毛器 ke-non
ブランド名 ケノン
特別価格 税込 16,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ケノンver8.5Jスーパープレミアムカートリッジ・スーパープレミアムカートリッジ(最新バージョン8.0から発売された最新のカートリッジです。他のカートリッジと比べ10倍以上も残量が多く使用できます。最大300万回照射可能です。)残量は写真でご確認くださいスーパープレミアムカートリッジは、最新バージョン8.0から発売された最新のカートリッジです。神経質な方はご購入をお控えください。
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