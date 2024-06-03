IPAD PRO 12.9 4世代 128GB マウス、USBメモリ、キーボード

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スペースグレー色最新のipadosに対応済みこちらはapple交換サービスを利用して本体を新品未使用品に交換した商品になります^_^初期保護フィルムみ剥がしておりません到着次第、Wi-Fi環境があればすぐに使うことが可能キーボード、マウス、USBメモリもおつけ致しますので、学生のレポートや卒論など、社会人のサポートにオススメですキーボード、マウス使用すれば、パソコンと同じ感覚で使用出来ちゃう!専用USBメモリ使用すれば、パソコンからipadproにデータ取り込む事もらくらくですよ(写真3と4が見本)ApplePencil対応ですので、ビジネスや学習目的でノートやメモを取ったり、取り込んだPDFデータに注釈を入れたり、手書きでのスケジュールや、繊細なペン先操作ができるので絵・漫画を書いたりできます^^また画像を加工・編集したり、ネット閲覧や普段使いにApplePencilを使用したり用途は様々です(ApplePencil2はご自身でご用意下さい)GoodNotesも対応しているため、スマートデジタルペーパーとして、手書きメモをデジタルノートに、読み込んだPDF、powerPointに、Word書類に、またはイメージや写真に追加できますAmazonprimeやNetflix、hulu等を大画面で迫力ある映像を楽しめます在宅勤務でZOOMやMicrosoftteams、Googleclassroomなど対応しているためテレワークやオンライン授業、会議や友達とのテレビ電話で使用できます大容量で音楽またはアプリゲーム〈荒野行動,PUBGとか〉用途は様々あります●本体新品●箱(使用品)に特典として●キーボード新品●USBメモリ新品●充電器充電ケーブルセット新品●マウス新品をつけ致します※特典のデザインやカラーはおまかせランダムとなります動作確認済初期化済不明点あれば購入前にお問い合わせ下さい