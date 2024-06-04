326POWER スラストシート ID66(65-66兼用) 4枚SET

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商品詳細
326POWERスラストシートID66(65-66兼用)4枚SET(内径：約60mm/外径：約90mm)イエロー4つのうち一つだけ、仮付けしました。そのため未使用に近いにさせていただきます。
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