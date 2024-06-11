ダイハツ　ハイゼットトラック　エアコン5速ミッション45000キロ車検R6年3月

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ご覧頂きありがとうございますダイハツ ハイゼットトラックになります距離 45000キロ（普段使ってますので多少距離のびます）車検 令和6年3月までH14年式エアコン付き5速ミッション2駆です外装は元色は白で色替えのイエローです軽トラですのでキズや凹みあります年式は古いですが距離は少なく内装は比較的キレイな状態です珍しいイエローです！丹波篠山市からです○お車の引き渡し流れ的にはお支払いが終わりましたら書類をお渡しいたしますのでご自分で名義変更して頂いてから車両をお渡しいたしますこちらで名義変更する事もできますが別途１万円頂きます中古車両ですのでご理解のある方よろしくお願いいたしますNCNRでお願いいたしますよろしくお願いいたしますカラー...イエロートヨタ/スズキ/ホンダ/ダイハツ人気モデル...ハイゼットボディタイプ...軽トラック年式...平成14年式燃料タイプ...レギュラー車走行距離...4万〜4.9万km