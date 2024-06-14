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プレオプラス　８千キロ
商品番号 L76736597940
商品名

プレオプラス　８千キロ
ブランド名 Lsmall
特別価格 税込 95,940 円
在庫状況 あり

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商品詳細

年式平成26年9月走行距離　8623キロ車検　2年付き現状販売になります。納車前に法定点検整備を希望される場合は33,000円法定点検　＋　オイル交換　エレメント交換　ワイパー交換55,000円法定点検　＋　オイル交換　エレメント交換　ワイパー交換　各所ベルト交換　バッテリー交換上記の２パターンからお選びいただけます。ミライース
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