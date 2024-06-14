プレオプラス　８千キロ

年式平成26年9月走行距離 8623キロ車検 2年付き現状販売になります。納車前に法定点検整備を希望される場合は33,000円法定点検 ＋ オイル交換 エレメント交換 ワイパー交換55,000円法定点検 ＋ オイル交換 エレメント交換 ワイパー交換 各所ベルト交換 バッテリー交換上記の２パターンからお選びいただけます。ミライース



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