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Z900RS キジマ製　キャリア　グラブバー
商品番号 I19215592316
商品名

Z900RS キジマ製　キャリア　グラブバー
ブランド名 Iankle
特別価格 税込 9,890 円
在庫状況 あり

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商品詳細

Z900RS用のキジマ製キャリアです。1000kmしか走行していないので、大きな傷はありません。その他、z900rs部品も出品しますので、宜しくお願いします。※購入前にプロフィールを一読願います。
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