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【新品未開封】ヤングリヴィング プレゼントタイム 5ml　送料無料
商品番号 V47319175167
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【新品未開封】ヤングリヴィング プレゼントタイム 5ml　送料無料
ブランド名 Vvital
特別価格 税込 2,621 円
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商品詳細

アーモンド油、ネロリ、スプルース、イランイランのブランドオイルです。「今」この瞬間に生きている事を意識させてくれる力強い香りです。過去にとらわれず、今現在の自分のあり方を意識することによって、人は前向きに先に進むことができると言われています。Young Living 公式HPよりロット番号:146770希望小売価格:22176円/本2023年4月に購入したものです。꙳✧˖°⌖꙳✧˖°⌖꙳✧˖°⌖꙳✧˖°⌖꙳✧˖°⌖꙳✧˖°⌖꙳✧˖°⌖꙳✧˖°⌖꙳✧˖コメント無し即購入OK☆送料無料・24時間以内発送します。プロフもぜひご覧ください。他にも色々出品中❤️#YUKO☆おまとめ割します。❤️プチプチに包んで発送いたします。❤️お急ぎ・匿名・コンビニ受取は＋50円にて対応します。購入前に！お気軽にご連絡くださいませ♪
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