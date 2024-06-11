Dr Vranjes Calvado's 1250ml カルバドス

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商品詳細
（商品）・ブランド： DrVranjesドット―ルヴラニエス・香り： Calvado'sカルバドス・サイズ： 1250ml・付属品： バンブースティック（白）・状態： 新品、未使用です・その他： 欧州の正規店からの並行輸入品・国内定価： 税込44000円（発送）・神奈川県より佐川急便にて発送予定です※状況によりヤマト運輸に切り替える場合あり（注意事項）・国際輸送の過程で外箱に若干の痛み、汚れ、シミが生じる場合がございます・スティックケースが長いため、端を折り畳む場合がございます・いずれも商品やスティック自体には問題ございません・交換や返品には対応しておりません。 香りやサイズなどお間違えの無いようご注意ください
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