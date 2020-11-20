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アロマセラピー アソシエイツ
商品番号 J81262652505
商品名

アロマセラピー アソシエイツ
ブランド名 アロマセラピーアソシエイツ
特別価格 税込 8,750 円
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商品詳細

18500→17500AromatherapyAssociatesMomentstoTreasureアロマセラピーアソシエイツクリスマス限定セット上段マインドバス\u0026シャワーオイル9mlマッスルバス\u0026シャワーオイル9mlモーニングバス\u0026シャワーオイル9mlブリーズバス＆シャワーオイル9mlカーミングバス\u0026シャワーオイル9mlエクイリブリアムバス\u0026シャワーオイル9mlフォレストバス\u0026シャワーオイル9mlインスタントアロママインド(化粧用油)10mlインスタントアロマモーニング10mlインスタントアロマディープリラックス10mlポーチ中段ディープリラックスバスアンドシャワーオイル55ml残量6割ほどリラックスミスト50mlスリープウェルボディトリートメント50mlリラックスキャンドル正味重量70g下段イージングマッサージアンドボディオイル100mlボディブラシエクスフォリエーター200ml写真の物が全てです。本体のシールを参考に内容を記載しています。間違いがあるかもしれません。中段のオイルが漏れてしまい箱に染み込んでいます。匂いがあります。他は未使用です。その他中紙の破れや汚れ、などあります。写真をよく確認お願い致します。何年も前に頂き自宅保管の為神経質な方のご購入は御遠慮下さい。容器···瓶
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