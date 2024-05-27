☆スタイリッシュな形どんな部屋にも調和するアロマウォーマー 黒 ...

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商品詳細
AA-90☆スタイリッシュな形でどんな部屋にも調和する☆製品サイズ14.5cm＊14.5cm＊33cm定格電圧：100V 定格消費電力：35W ケーブル長：1.3m☆カラー ブラック☆ボタン調整により明かりの調整も簡単！☆タイマー機能付き 2.4.8時間のタイマー設定機能付き。夜のリラックスタイムのおともにも安心してお使いいただけます。＃アロマ ＃アロマテラピー ＃キャンドル ＃キャンドルウォーマー ＃ランプシェード ＃間接照明
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