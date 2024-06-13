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- 新品 ミカホワイト MIKA WHITE 4本セット
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商品詳細
新品、未使用、未開封ミカホワイトMIKAWHITEホワイトニング薬用歯磨き30g×4本セット特徴···ホワイトニング、口臭対策・口臭予防、 タバコのやに除去、口中の浄化定期購入で在庫が余った為に出品します。2023年8月到着分になります。
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