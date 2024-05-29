天然香木　シャム沈香87.0g 六国五味伽羅ベトナム

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油分がよく回った密度の高い香木で低温聞香すると人工的に付けた香りでは無く天然の木の持つ特有の香りを楽しむことができます、香りはとても良く沈香独特の澄んだ香りです、天然の香木の香りは酸味辛味甘味苦味塩辛といろんな種類が有りますので人それぞれ好みはあると思いますが、天然の香りを持つ香木のひとつとしてコレクションに加えて頂くことができたらと思いますので宜しくお願いします長さ重さは写真にて確認してください