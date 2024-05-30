ブルードゥシャネルオードゥパルファンDEP 100 ml香水

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シャネルブルードゥシャネルオードパルファム100mlCHANELBLEUDECHANELEDP(EaudeParfum).落ち着いたセクシーな大人の男性的な香りは、パートナーにつけてほしいと女性から人気の高いフレグランスです。また、全体を通してそんなに癖が強くなく、バランスがいい香りは、女性がつけても好印象な香りです。●商品状態︰新品未使用未開封●購入時期：2023年7月●容量：100ml香りトップ：グレープフルーツ、ピンクペッパー、ペパーミント、ナツメグ等ミドル：シダー、ドライノート、ベチバー、ジンジャー、ジャスミンラスト：パチョリ、フランキンセンス、サンダルウッド、ラブダナム等2014年の夏、発売以来大人気のメンズ香水。シャネルから洗練された深く無限の自由を表現した現代的な香りです。さわやかなシトラスと暖かいシダーでウッディかつ官能的でオリエンタルな香り。「ブルードゥシャネル」は、束縛から解放され、自由を手に入れた男性を称えるフレグランスです。自分が使ってるもので撮影、発送するのはフィルムあり未開封品です。