はつらつ堂　八酵麗茶　96包×3箱

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商品詳細
はつらつ堂 八酵麗茶1箱96包入り新品未開封賞味期限2024.07が1箱賞味期限2024.10が2箱3箱セットの出品です。未開封のまま宅急便にて発送します。24時間以内に決済完了できる方でお願いします24時間以内に発送します
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