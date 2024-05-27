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飲みごたえ野菜青汁 30包入り×8箱
商品番号 A97863026376
商品名

飲みごたえ野菜青汁 30包入り×8箱
ブランド名 Aankle
特別価格 税込 7,252 円
在庫状況 あり

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商品詳細

★飲みごたえ野菜青汁★1箱30包入り×8箱セット★賞味期限2025.01.2930品目の野菜などがバランス良く手軽に摂取できます。1日1～2包を目安に水または牛乳などに溶かしてお召し上がりください。※即購入できます。※未開封発送※お値引き不可#飲みごたえ野菜青汁
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