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最終値下！PRISTINE BABYプリスティンベビー 70㎝ ワンピースset
商品番号 K22664359228
商品名

最終値下！PRISTINE BABYプリスティンベビー 70㎝ ワンピースset
ブランド名 プリスティンベビー
特別価格 税込 1,599 円
在庫状況 あり

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商品詳細

PRISTINEBABYプリスティンベビー70㎝ワンピース\u0026靴下\u0026くまさんスタイset3点とも1度短時間の使用後、ホームクリーニング済み。とても綺麗な状態です。自宅保管の為、ご理解頂きご購入をお願い致します。袖丈···長袖カラー···グレー柄・デザイン···ボーダースカート丈···ショート・ミニ丈シルエット···フレア素材···コットン季節感···春、秋
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