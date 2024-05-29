norokka　ノロッカ　レインカバー

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✔norokka ノロッカ✔子乗せ自転車 後乗せ リア用✔海外メーカー用✔レインカバー✔ブラック✔定価12,680円雨や防寒の時だけ「パッと取付け」。つけっぱなしにしなくて良いので、劣化や暑さを防げます。テントのような「ゆとり空間」。2021年にnorokkaの楽天市場店にて新品を購入しました。未開封のまま保管していました。出品にあたり、ショップの袋を開封しました。雨の日の送迎用で使用する予定でしたが、車での送迎に切り替えたため未使用のまま今後も使用予定がないのでお譲りします。適合車種などはご自身でメーカーのサイトをご確認くださいませ。お持ちの車種に合わない場合も返品は対応しかねますのでご容赦くださいませ。#電動自転車#自転車レインカバー#子ども乗せ自転車