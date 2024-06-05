親子　母娘　お揃い　ハートプリント　セット　パジャマ

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芸能人の親子がこのコーデで写真を撮ってるのを見て、憧れて購入しました♡購入は2021年の12月です。2021年のクリスマスと、2022年のバレンタインと、2023年のバレンタインに写真撮影だけの短時間のみ着ただけです。洗濯3回ホームクリーニングしたため、多少の毛立ちがあります。子供のサイズは74センチ、12monthとなっております。（選択がなかったので80としております。）子供の服は、カーディガン、パンツ、別々のものと合わせると、普段使いできるかもしれないです。大人のサイズはMです。まだまだ着られるお品だと思うので、どなたか着ていただけたら嬉しいです♪たたみジワはご了承ください。細かいことが気になる方はご遠慮ください。よろしくお願いいたします。袖丈···長袖季節感···春、秋、冬