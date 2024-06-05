オリバー★プラレール　トーマス

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商品詳細
✨ご購入時はプロフィールの一読をお願いします・バラ売り不可です。(レールは商品ではありません)・中古品の為、見た目の使用感ありますが、目立つ大きな傷がなくて綺麗だと思います。・出品前に整備して動く事を確認しました。発送の時も動作確認をします。・車輪ゴムの劣化が激しい物や連結部分が破損している物は新品に交換しました。・清掃は内部まで出来る限りしました。・緩衝材で梱包して発送します。・まとめご購入可能です。同梱包します。２点¥500、３点¥1000値下げします。すでにまとめてある車両も可能です。購入前にコメントをお願いします。
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