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SENSE OF WONDER センスオブワンダー　スウェット ワンピース　80
商品番号 D25618853888
商品名

SENSE OF WONDER センスオブワンダー　スウェット ワンピース　80
ブランド名 センスオブワンダー
特別価格 税込 1,887 円
在庫状況 あり

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商品詳細

SENSEOFWONDERセンスオブワンダー　スウェットワンピース　80ナルミヤブランドナチュラル　ガーリー　テイストとっても可愛いワンピースです。ベロアリボン　レース重ねデザイン襟チュール　スウェットニット生地　ラメ入りです。サイズ80着丈　43身幅　30試着程度でとても綺麗な状態です。
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