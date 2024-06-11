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ベッカム　12インチ　フィギュア
商品番号 R13111778291
商品名

ベッカム　12インチ　フィギュア
ブランド名 Rspare
特別価格 税込 9,870 円
在庫状況 あり

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商品詳細

レアルマドリード、ベッカム、背番号23新品ですが、箱は少し傷んでおります。中身は未開封品の為、新品同様とさせて頂きます。
http://narcologia.ru/goods/conception996557.html
http://narcologia.ru/goods/flight951828.html
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