佐久間象山／江戸時代後期の松代藩士「書」掛軸 紙本： 鎌原桐山 山寺常山＊

佐久間象山の「書」合せ箱付き掛軸になります。◆印刷ではありません◆掛軸全体にしみ、しわが有ります。表具約170cm×37cm本紙約16.5cm×17cm佐久間象山江戸時代後期の松代藩士、兵学者・朱子学者・思想家。通称は修理、諱は国忠、のちに啓、字は子迪、後に子明と称した。位階は贈正四位（1889年）。象山神社の祭神。象山神社の隣が生家で、長野県の史跡に指定されている。松代三山の一人。管理：E624-2書一覧↓↓#sZk_shoご利用案内■商品はアンティーク雑貨・骨董・古美術品等の為、画像にてご判断下さい。画像が全てとなり画像にて、ご判断が出来ない方のご購入は、お控え下さいますようお願い申し上げます。■ご購入の際は、十分に画像等をご確認した上で、慎重なご判断をお願い致します。■購入後のキャンセルは理由を問わず、一切受け付けておりません。注意事項■当店で取り扱う商品は主にアンティーク雑貨・骨董・古美術品等になります。従いまして、経年の劣化及び傷やシミなどを伴う事が想定されます。尚、可能な限り、商品説明や画像にて掲載をしておりますが、至らぬ場合がございますのでご了承下さい。■その他、商品の誤発送・物流事故による破損などがあった場合は直ちにご御連絡を下さい。お取引に付きましては迅速、丁寧に対応させて頂きます。夜間や土日祝日のお問合せ、発送に関しましては、お時間を頂く場合がございます。ご了承の程、宜しくお願い申し上げます。ご興味ある方からのご購入をお待ちしております。



佐久間象山／江戸時代後期の松代藩士「書」掛軸 紙本： 鎌原桐山 山寺 ...



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付・年報〉 第 25 号（2011年）