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3張分【約11.7M】☓3 テクニファイバー X-ONEバイフェイズ1.24mm
商品番号 J44432876063
商品名

3張分【約11.7M】☓3 テクニファイバー X-ONEバイフェイズ1.24mm
ブランド名 テクニファイバー
特別価格 税込 2,301 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種類#テニスガットガットの素材#ナイロン・マルチ3張り分【約11.7Mカット品】テクニファイバーエックスワンバイフェイズ1.24㎜×3マルチフィラメントガット(TECNIFIBREX-ONEBIPHASE)ロールから約11.7m切り出したもの3個分です。#テニス#ガット#ナイロン#マルチ#テクニファイバー#エックスワン#バイフェイズ#TECNIFIBRE#X-ONE#BIPHASE#1.24#124
http://narcologia.ru/goods/housekeeper241709.html
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