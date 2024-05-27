00s チェルシー　ゲームシャツ　ユニフォーム　希少デザイン　y2k

【商品説明】フリマアプリでも同じものが見つからない2000年初期のモデル肩のスリーストライプにサイバーな雰囲気のイナズマのようなデザインなんといっても配色が最高です【状態】used※全て古着です。古着への理解がない方はご購入をお控えください【サイズ】着丈:72肩幅:ラグラン身幅:54裄丈:46(襟中心から袖先まで)※素人採寸です、ご容赦ください



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