阪神タイガース ユニフォーム (〜2000モデル) S

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忠実に本物に近く作りました。①デサントでユニフォームをオーダー※この時代はデサント製でした②タイガースと同じマーク屋さんで同じマーク生地、形、縫い方(ちどり刺繍)で仕上げました※その時はスポンサーはJoshinではなかったのでワッペンは付いてません【購入者の方にはプレゼントお付けします】着用回数は5回程目立つ汚れ等見無しエリ部分が素材違いから同じ白に見えなく感じる方もいると思います。その当時合計で約¥20,000-サイズ：Ｓ着丈：71身幅：50肩幅：約52(ラグラン袖なので約とします)(自計測)㎝#阪神タイガース#矢野監督#ユニフォーム#39