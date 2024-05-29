Marshall マーシャル ベースアンプMB30

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商品詳細
MarshallマーシャルベースアンプMB30です。自宅練習やホールでのライブで使用していました。MODERN、CLASSICの2チャンネル仕様で多彩かつ繊細な音作りができ重宝していましたが、機材整理のため出品することにしました。性能上は問題点などありませんが、使用に伴う傷や汚れがあります。あくまでも中古品ということをご理解いただきご検討いただけたら幸いです。●主な仕様•パワー出力：30WRMS,4Ω•ベースギター 入力インピーダンス：1MΩ•CD入力 入力インピーダンス：22KΩ•エミュレーテッド出力 レベル：-10dBV•寸法(mm)幅、高さ、奥行き：440×410×260•重量：14.8kg
http://narcologia.ru/goods/forthcoming429892.html
http://narcologia.ru/goods/contemplate357377.html
http://narcologia.ru/goods/slide367187.html
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