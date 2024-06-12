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パワークッションエクリプション4 ウィメンGC オムニ・クレー用24㎝
商品番号 C61325240869
商品名

パワークッションエクリプション4 ウィメンGC オムニ・クレー用24㎝
ブランド名 ヨネックス
特別価格 税込 1,819 円
在庫状況 あり

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商品詳細

オムニコートで4回ほど着用しましたが、形が合わず暗所にて保管しておりました。特に大きな傷や汚れはなく、比較的綺麗な状態ではございますが、中古品ですので、理解頂ける方のみのご購入をお願いいたします。また、当方ペットを飼っておりますので、気になる方のご購入はご遠慮ください。----------YONEXヨネックス　パワークッション　エクリプション　4ウィメン　GCサイズ　24cm色　ティールグリーン定価　19,360円対応コート　オムニ、クレーコート#テニスシューズ#テニス#ヨネックス#YONEX
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