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商品詳細
郵便局のオンラインストアにて限定300枚で販売された2023WBC日本代表の決勝の際の大谷翔平選手の記念グッズです。2つ重複して注文してしまったため、1つを出品させていただきます。大谷翔平選手のフォトに、記念コイン、使用済みボール/ベース、ラインナップカードが付属しています。シリアル番号入り。（番号の指定はご遠慮ください）サイズ：約45.72cmｘ55.88cm野球チーム...野球日本代表#大谷翔平#エンゼルス#二刀流#ホームラン王#限定
http://narcologia.ru/goods/smear438704.html
http://narcologia.ru/goods/message272927.html
http://narcologia.ru/goods/navigate551030.html
大谷翔平 WBC日本代表 【決勝】記念グッズ 郵便局限定300枚
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