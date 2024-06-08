【レア】大谷翔平 MLB 通算100号ホームラン記念コイン

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商品詳細
大谷翔平選手が2022年にメジャーリーグ通算100号ホームランを達成した記念ゴールドコインです。郵便局のオンラインショップで購入しました。二刀流デザインで限定1000個、完売商品です。【レア】シリアルナンバーは100番以内で2桁です。即購入歓迎です。よろしくお願いします。#大谷翔平#コイン#MLB#ロサンゼルス・エンゼルス
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