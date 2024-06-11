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色鉛筆500色　フェリシモ
商品番号 O84630809568
商品名

色鉛筆500色　フェリシモ
ブランド名 Ospare
特別価格 税込 5,940 円
在庫状況 あり

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商品詳細

フェリシモの500色色鉛筆です。購入時期ははっきり覚えていませんが、使ったのは主に赤系で削ったため少し短いです(3枚め写真)他の色はほぼ未使用です。1本色番号177(落ち葉焚き)が欠品です。よろしくお願いします。
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