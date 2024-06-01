軟式少年用　金属バット　ミズノ　VKONG Jr　78㎝　540g　　学童

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MIZUNOミズノVKONGJr.カラー···ゴールド競技の種類···軟式素材···超々ジュラルミンバランス・特徴···子供・ジュニア・キッズ用 ミドルバランス⚫長さ:78cm⚫重さ:平均540g相当⚫J号使用可能⚫2018年モデル子供が使用していた商品です.特に目立つ傷などは少ないですが中古品ですのでご理解の上、ご検討下さい。