ayathukiさま専用ミズノ ユニセックスブレイクショット3 OC テニス

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サイズ24cmテニス部に入ったら、まずこの1足。軽量化・屈曲性UPしたエントリーモデル。対象／目的：クレー・砂入り人工芝コート用・質量：約290g(参考27.0cmの場合)・インソール：カップインソール(取り外し可)・シューズ幅：2E相当素材甲材：人工皮革・合成繊維底材：合成底カンボジア製キズヨゴレ等は、素人検品ですがないと思いますが、シューズの製造過程で、接着剤の付着や縫製のズレ・歪みがある場合がございます。細かい事が気になる方、完璧を求める方はご購入を控える事をオススメします。写真と実物の色が違うと思います。赤、黒、白です。気になる方はコメントお待ちしております。スポーツショップにて購入。新品未使用。シューズ取扱説明書あり。今のところテニスをするチャンスがなくて出品します。箱なしで良ければ送料サイズ60になるので、100円お値引きします。ご購入前にコメントお願いいたします。金額を変更いたします。(ご購入後の変更はできません)ペット、喫煙者なし。梱包は、再利用資材を使用する事があります。発送方法がらくらく→ゆうゆう便になることもあります。よろしくお願いいたします。