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シティ スウェット トップ
商品番号 F60913783361
商品名

シティ スウェット トップ
ブランド名 アディダス
特別価格 税込 1,604 円
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商品詳細

【アディダス公式ショップ】・一枚でスタイルが決まる、快適なスリーストライプススウェットシャツ。・週末まで、リラックスする時間はお預け？　とんでもない。このソフトなコットン素材のアディダススウェットシャツを着れば、いつでもスタイリッシュなルックスで気分も上がる。街に出かける時も、自宅で仕事をする時も、スリーストライプスが内に秘めた大胆なアティチュードを表現。アディダスのコットン製品は、よりサステナブルな綿花栽培をサポートしている。商品の特徴●ルーズフィット●リブ仕上げのクルーネック●綿70%/リサイクルポリエステル30%（フレンチテリー［裏毛］）●リブ仕上げの袖口と裾●ベター・コットン・イニシアティブをサポート●ルームウェア・ワンマイルウェアとしてもおすすめ●スポーツウェア、部活、アスレジャー、スポーツミックス、通学に■サイズ身幅70着丈70裄丈83袖丈...長袖カラー...ブラックサイズ...L定価6,490円（税込）#アディダス#トレーナー
http://narcologia.ru/goods/perforce681365.html
http://narcologia.ru/goods/secretarial722016.html
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