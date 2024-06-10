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MLB メジャーリーグ公式球　ローリングス
商品番号 M25156860675
商品名

MLB メジャーリーグ公式球　ローリングス
ブランド名 メジャーリーグベースボール
特別価格 税込 3,430 円
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商品詳細

2000年代にアメリカでメジャーリーグ観戦した知人から譲り受けた品となります実際に試合もしくは練習で使用されたボールが販売されていたもので、ご覧の通り多少傷跡がありますあくまで中古品、自宅保管品としてご理解の上でご検討願います専用ケース入りらくらくメルカリ便匿名発送します#ダルビッシュ有#大谷翔平#前田健太#WBC
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