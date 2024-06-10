MLB メジャーリーグ公式球　ローリングス

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商品詳細
2000年代にアメリカでメジャーリーグ観戦した知人から譲り受けた品となります実際に試合もしくは練習で使用されたボールが販売されていたもので、ご覧の通り多少傷跡がありますあくまで中古品、自宅保管品としてご理解の上でご検討願います専用ケース入りらくらくメルカリ便匿名発送します#ダルビッシュ有#大谷翔平#前田健太#WBC
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