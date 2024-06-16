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パワークッション エクリプション4 メンAC
商品番号 K77898091808
商品名

パワークッション エクリプション4 メンAC
ブランド名 ヨネックス
特別価格 税込 3,920 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ヨネックスYONEXテニスシューズメンズパワークッションエクリプション4メンACオールコート用SHTE4MAC-019◇3Dパワーカーボンドライブが素早い切り返しで豪速フットワークを叶える■カラー：ネイビー■甲材(アッパー):合成繊維、合成樹脂■底材(ソール):ミッドソール:合成樹脂　　　　　　　アウトソール:ゴム底■カット:ローカット■ワイズ:3E■片足重量:355g■2022年モデル■定価：19,360円専用箱あり
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