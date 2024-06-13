ヤクルトスワローズ 2021年　クルースタジアムジャンパー サイズM

ヤクルトスワローズ2021年 クルースタジアムジャンパーサイズM長期自宅でハンガーに吊るして保管です。開封済です。一度試着した程度です。一度人の手に渡っていますので、完璧を求める方、外観の状態を気にされる方のご購入はお控え下さい。折りたたんで送付します。当方タバコ吸いません。ペットも飼っていません。中古品にご理解いただける方よろしくお願いします。野球チーム···東京ヤクルトスワローズ



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