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ヘッド　テニスラケットバック　ユーテックエクストリーム大サイズ
商品番号 U79743307421
商品名

ヘッド　テニスラケットバック　ユーテックエクストリーム大サイズ
ブランド名 ヘッド
特別価格 税込 2,584 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ヘッド　テニスラケットバック　ユーテックエクストリーム　大サイズヨネックスユーザーのため自宅でテニス用品入れとして使用していました。そのため外での使用歴は一切ありません。両サイドは熱に強い仕様になっており、真ん中には小物入れがあるのと、シューズを入れるための袋が付いております。サイドには片方のみ同じく小物などを入れるためのファスナーが付いております。目立った擦れはラケットグリップ側の取手のプリントが少し欠けているのと、ラケット入れるファスナーの横と側面底部分にそれぞれ2センチ程度白色の線状の擦れ、底のHEADプリントのEの文字に直径5ミリ程度のシミのようなものがあります。室内で保管していたため、色褪せ等はなくバックとしての状態は良いものの、新品ではないことはご了承下さい。
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