元阪神タイガース 下柳投手#42 ハタケヤマ アフタートレーナー

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元阪神タイガース 下柳投手#42メーカーか球団支給品かと思われます(^^)ハタケヤマアフタートレーナー珍しい品だと思います(^^)サイズ表記や品質表記も見当たりません下柳投手の体型から想像して下さい(^^)採寸はお断りしておりますご理解ご了承の程宜しくお願い致します。目立った傷や汚れは有りませんが神経質な方はご遠慮下さい。