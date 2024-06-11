【世界5000個限定】イチロー選手 引退記念 フォトミント

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商品詳細
オリックス・ブルーウェーブ、シアトル・マリナーズで大活躍されたイチロー選手が引退された際に制作された世界で5000個限定のフォトミントです。(No.274)はじめから封がありませんでしたが、目立った傷や汚れはありません。発送する際は、緩衝材で梱包して丁寧にお送りします。価格等については、ご相談を承りますのでコメントをいただけると幸いです。よろしくお願い致します。野球チーム...大リーグ・MLB
http://narcologia.ru/goods/unusable924074.html
http://narcologia.ru/goods/passionate816413.html
http://narcologia.ru/goods/appendectomy506853.html
イチロー引退記念 5000個限定 フォトミント。 www.krzysztofbialy.com
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★世界限定1000個☆ イチロー フォトミント シリアルナンバー入り 本物・新品
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