KIRIN CHALLENGE CUP 日本代表

■内容キリンチャレンジカップ２０２３日程:2023/10/17(火)開始時間：19:10会場名：ノエビアスタジアム神戸(兵庫県)■詳細カテゴリー1バックスタンド×2枚連番E-11段■ダイナミックプライシング完売当時価格¥17,800/1枚※当方が購入した金額とは異なります。日程が迫っている為、即購入いただける方お願いします。現地手渡しも検討致します。



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